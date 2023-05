Was hier noch fehlt, ist die neueste Entwicklung aus dem Hause Fraunhofer ISE in Freiburg. Die Wissenschaftler haben die Solarmodule farbig gemacht mit Hilfe der patentierten Morpho-Color® Beschichtung. Was auf den ersten Blick banal erscheint, ist Hightech "made in Germany" und eröffnet eine große Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten.