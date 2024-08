Bildrechte: MDR/Hagen Wolf

Dürfen wir bitten? Der MDR THÜRINGEN-Sommernachtsball am 3. August 2024 in Arnstadt im Ilm-Kreis

02. August 2024, 07:45 Uhr

Der beliebte MDR THÜRINGEN-Sommernachtsball findet in diesem Jahr in Arnstadt statt. Gemeinsam mit dem Ilm-Kreis laden wir Sie zu einer Abendshow mit viel Tanz, Akrobatik und Überraschungen. Beginn ist am 3. August um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.