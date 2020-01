Sie ist blau, deutlich kleiner als die Parkscheibe mit Handbetrieb und hat statt einer weißen Scheibe mit schwarzen Buchstaben ein Display wie eine Digitaluhr. Außerdem ist sie klug. Sie merkt, wenn das Fahrzeug abgestellt wird und zeigt dann die Ankunftszeit an. So weit, so praktisch und auch zulässig, wenn das Kraftfahrbundesamt seinen Segen in Form einer Typgenehmigung erteilt hat. Diese steht auch drauf auf dem blauen Teil der Scheibe. Grundlage ist übrigens die STVO, die diese neuartigen Geräte auch kennt und ebenso abgesegnet hat.

Paragraf 13 STVO Absatz 3 erlaubt, dass eine bestimmte digitale und elektronische Parkscheibe ausgelegt werden kann und da gibt es seit 2013 Vorgaben, wie diese genau aussehen muss. Christian Janeczek, Rechtsanwalt für Verkehrsrecht DAV

Die Auskunftspflicht auf privaten Parkplätzen

Christian Janeczek: Selbst gebastelte Scheiben sind nicht erlaubt Link des Audios https://www.mdr.de/mdr-thueringen/audio-1276272.html Nun sind wir im Falle von Supermarktparkplätzen auf privatem Grund unterwegs. Deswegen bekommen wir auch im Falle eines Falles kein Verwarngeld vom Ordnungsamt, sondern eine Vertragsstrafe. Der Vertrag kommt dadurch zustande, dass man mit dem Auto auf das Gelände fährt. Nun gibt es regelmäßig Streit darüber, ob man erstens scheibenpflichtig ist und zweitens darüber auch ausreichend groß und sichtbar informiert wurde. Das ist eine Geschichte mit viel Gummi. Mit der Lupe muss aber niemand die AGBs auf der Blechtafel an der Einfahrt studieren, da sind sich die Gerichte einig. Uneinigkeit herrscht schon mal darüber, was zumutbar ist, um den Fahrer festzustellen und wie es mit der Auskunftspflicht des Halters aussieht. Sogar der BGH hatte das Thema Parken auf Supermarktparkplätzen schon auf dem Tisch.



Zwischen dem Betreiber eines privaten Parkplatzes und dem Fahrzeugführer kommt ein Nutzungsvertrag zustande, indem der Fahrzeugführer das in der Bereitstellung des Parkplatzes liegende Angebot durch das Abstellen des Fahrzeugs annimmt. Wird der Parkplatz - wie hier - unentgeltlich zur Verfügung gestellt, handelt es sich nicht um einen Miet-, sondern um einen Leihvertrag. BGH-Urteil vom 18. Dezember 2019 - XII ZR 13/19

„Fahrzeugführer“ schreibt das BGH, nicht Halter. Wer nicht zahlt, wird teuer ermittelt durch Inkassounternehmen (Halter ermitteln, anschreiben und um den Namen des Fahrzeugführers bitten) und die Kosten kommen dann gern noch oben drauf und landen schnell im dreistelligen Bereich. Dagegen nehmen sich die vielleicht 30 Euro ursprüngliche Vertragsstrafe geradezu niedlich aus, zumal Gerichte da auch von „angemessen“ sprechen.

Die Festlegung mit mindestens 30 Euro ist hinreichend bestimmt und der Höhe nach nicht unangemessen. BGH-Urteil vom 18. Dezember 2019 - XII ZR 13/19

Tipp: Kassenzettel im Supermarkt vorlegen

Nun ist es so, dass man angesichts eines „Privatknöllchens“ zunächst von Schnapp- auf Normalatmung umstellen sollte. Dann stellt sich die Frage, wie streng die Supermärkte sind. Hier sind einige auch kulant und mit Vorlage des Kassenzettels an der Information ist das Thema durch. Wer aber eine sozusagen amtliche Scheibe digitaler Art ordnungsgemäß angebracht hatte, der kann sich relativ entspannt zurücklehnen und die Dinge auf sich zukommen lassen. Ein Widerspruch an die auf dem Zettel genannte Stelle noch - unter Hinweis auf das neue technische Wunderwerk - und dann sollte das Thema durch sein. Einschränkung, Sie kennen das: Vor Gericht und auf hoher See …

Meinem Mandanten würde ich empfehlen, nicht zu zahlen. Und dann hat der Parkraumbetreiber zu entscheiden, den vermeintlichen Anspruch einzuklagen. Würde es zu einem Verfahren kommen, da bin ich mir sehr sicher, dass die Klage abgewiesen wird. Weil es ausreichend ist, eine mit Typengenehmigung ausgestattete Parkscheibe auszulegen. Christian Janeczek, Rechtsanwalt für Verkehrsrecht DAV

Trotzdem sollte man der Technik nicht blind vertrauen. Im Gegensatz zur analogen Pappscheibe ist die digitale Scheibe mit Elektronik und Batterie ausgestattet, da kann also auch mal etwas kaputt gehen, Stichwort Batterieausfall im Winter. Also ein Blick, ob alles gut ist, der kann nicht schaden. Auch muss die Parkscheibe, egal ob analog oder digital, stets gut sichtbar angebracht sein, also nicht nur für Kontrollkräfte größer als 2,50 Meter. Deswegen empfiehlt sich besonders bei höheren Fahrzeugen eher der untere Rand der Frontscheibe. Wenn es dann schneit – das kommt zwar nicht mehr vor, aber mal rein hypothetisch – dann müssen Sie aber nicht permanent dafür sorgen, dass die Scheibe lesbar bleibt, wenn es in der Stunde der Wahrheit schneien sollte.

Da wiederum mangelt es am Verschulden. Wenn in der Zwischenzeit Witterungsbedingungen entstehen, die es verhindern, dass die Scheibe gut sichtbar ist, dann kann ich nichts dafür. Ich darf, wenn ich eine Stunde parke und es schneit, auch die eine Stunde parken. Christian Janeczek, Rechtsanwalt für Verkehrsrecht DAV