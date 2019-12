Zunächst ist jeder Rechtsfall eine ziemlich individuelle Geschichte. Kleinste Unterschiede zwischen zwei offensichtlich identischen Fällen können zu einer gänzlich anderen Bewertung führen. Im Fall der Bilder von Gotha wissen wir einfach noch nicht, was genau vorgefallen ist im Jahre 1979. Das ist 40 Jahre her. Deswegen können wir heute nur verschiedene Möglichkeiten durchgehen nach dem Motto: wenn, dann, könnte.

Was sich aber - Stand heute - unseren recherchierenden MDR-Kollegen für ein Bild zeigt, reicht bereits für eine ganze Krimiserie. Und in der ist wirklich alles drin, was hineingehört. Bis hin zur Rolle des Ministeriums für Staatssicherheit, das über jeden Schritt der Ermittlungen genau informiert war, ungewöhnlicherweise aber nichts zur Aufklärung beigetragen hat. Während die Polizei offenbar alles versucht hat, die Bilder und die Täter zu finden.

Oft läuft das so ab, dass Erben etwas im Nachlass der Oma finden, das wertvoll aussieht. Der angefragte Kunsthändler schaut in Listen und Kataloge und stellt fest: Das Teil wurde mal gestohlen. Dann geht es um die Frage: Wie kam das Kunstwerk in Omas Rumpelkammer? Und vielleicht wird am Ende des Prozesses so eine Art Finderlohn gezahlt - vielleicht 10 oder 15 Prozent vom Wert des Kunstwerks. Darum geht es auch im Fall Gotha.