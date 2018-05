Ja, es kommt vor, dass Menschen bei der Gartenarbeit alte Grabsteine finden. So ist es auch in Lauscha passiert. Plötzlich war er da: Schwarz und mit heller Schrift. Doch wo kommt er her? Das hat mich Michael Beck aus Suhl gefragt, der die Geschichte mit dem Lauschaer Grabstein über Facebook verfolgt. Denn dort sucht man nach der Geschichte hinter oder unter dem Stein.

Kölner löst Grabstein-Rätsel

Auch ein Mann aus Köln machte so einen außergewöhnlichen Fund. Der Grabstein eines 16-Jährigen Mädchens brachte ihn um den Schlaf. Also suchte er so lange bis er die Cousine des Mädchens ausfindig machen konnte. Sie konnte das Rätsel lösen: Das junge Mädchen war an Tuberkulose verstorben. Die Angehörigen hatten nach Auflösung des Grabens, den Stein mit nach Hause genommen. Jahre später fand eben der neue Besitzer diesen Grabstein.

Mögliche Abnehmer: Angehörige oder Steinmetze

Steinmetze können alte Grabstein erneut verwenden. Bildrechte: IMAGO Sehr oft gehen die Grabstein-Geschichten darauf zurück. Ein Grab wird aufgelöst - der Grabstein muss entfernt werden. Noch heute nehmen ihn dann die Angehörigen mit. Oder aber sie verkaufen ihn an einen Steinmetz, der ihn abschleift und wieder verwendet. Ab und zu werden die Steine auch nach Italien verkauft. Dort mischt man sie zum Beispiel in Straßenbeläge.

Überraschung im Freizeitpark

Definitiv aber gehören Grabsteine nicht in einen Vergnügungspark. Aber genau das war im Dezember passiert. Ein 13-Jähriges Mädchen hatte in Bayern in einem Gruselhaus tatsächlich den Grabstein ihres Opas entdeckt. Den hatte die Familie an einen Steinmetz verkauft, der wiederum an den Vergnügungspark. Verunglimpfung! So nennt das die Staatsanwaltschaft und ermittelt.

Eine Treppe aus Grabsteinen

Echte Grabsteine tauchen aber auch in Form alter Treppen auf. Roland Kühnel aus Gera hat uns angerufen und uns von der seltsamsten Mittagspause seines Lebens erzählt. 1998 war er an der Geraer Ostschule. Zum Durchatmen ging es durch den Wald und dort fand er eine Treppe – gebaut aus Grabsteinen. Das war früher normal.

Leben auf alten Friedhöfen

Grabsteine gehören auf den Friedhof. Findet man einen im heimischen Garten, ist die Kommune für die Entsorgung zuständig. Bildrechte: IMAGO Und ja, manche von uns leben auch auf alten Friedhöfen. Klingt gruselig, ist aber so. Da lohnt sich ein Blick nach Berlin. Weil dringend neuer Wohnraum gebraucht wird, müssen immer mehr auch Friedhöfe weichen. Eine Regel lautet aber dabei: Die letzte Beerdigung muss mindestens 30 Jahre her sein. Sollen dann Häuser auf dem Gelände gebaut werden, muss die Kommune zuvor alles entfernen und damit natürlich auch die Grabsteine.

Also sollten Sie einen ungewünschten Grabstein im Garten finden, dann muss die Kommune diesen entsorgen.