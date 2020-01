Auch Tiere haben eine Biografie. Es ist nicht so, wie wir uns das immer vorgestellt haben, dass die Tiere nur im Hier und Jetzt leben. Das ist Quatsch. Natürlich kann sich ein Hund an etwas erinnern, was für ihn relevant und emotional war. Hunde leben vermutlich in einer Welt, die der unseren sehr nahe ist.“

Dr. Karsten Brensing Verhaltensforscher und Buchautor