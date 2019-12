Aber auch innerhalb einzelner Branchen gibt es diese Mann/Frau-Unterschiede. Extrem ist der Unterschied bei Versicherungskaufleuten (21 Prozent), nur sechs Prozent beträgt der Unterschied bei Erziehern: Also in einem Frauenberuf!

Das sind Zahlen des unbereinigten Gender Pay Gaps. Beim bereinigten GPG werden verschiedene Faktoren herausgerechnet. Also zum Beispiel ungleiche Aufstiegschancen oder der "freiwillige" Wechsel von Frauen in schlechter bezahlte Tätigkeiten, also in nicht ganz so anspruchsvolle flexiblere Jobs, wegen der Familie. Niedrigere Aufstiegschancen entstehen zum Beispiel dadurch, dass zwischendurch – wegen der Kinder – immer ein paar Berufsjahre fehlen. Aber auch nach diesem "Schönrechnen" landen wir immer noch bei sechs bis sieben Prozent Unterschied.

Allerdings muss man auch sagen, dass es nicht nur Unterschiede zwischen Mann und Frau gibt. Es gibt auch welche zwischen Jung und Alt und auch bei den Nationalitäten werden Unterschiede gemacht, so die Erfahrung der IG Metall. Laut Michael Ebenau von der für Thüringen zuständigen Bezirksleitung bekommen mitunter auch Neueingestellte deutlich mehr als die alten Bestandskräfte, weil die aktuelle Lage am Arbeitsmarkt einfach so ist, dass man Fachkräften etwas bieten muss. Generalisieren lässt sich diese Aussage aber auch nicht, denn es gibt auch die genau umgekehrten Beispiele.

Wo sind denn nun die getrennten Gehaltslisten?

Gute Frage. Vielleicht gibt es sie gar nicht. Zumindest haben wir heute keine gefunden. Es hat sich auch niemand gemeldet, der eine solche Liste schon einmal in der Hand hatte. Das wäre ja quasi auch verschriftetes Unrecht.

Das wäre auch schön dumm, wenn eine solche Liste publik wird oder einer Beschäftigten in die Hände fällt, da verlieren Sie jeden Prozess und müssen Lohn nachzahlen. Das läuft deutlich subtiler. Dr. Malte Lübker Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut der Hans Böckler-Stiftung

Subtil heißt, wenn es verschiedene Lohngruppen gibt, kann auch unterschiedlich eingruppiert werden. Auch weichere Faktoren, die sich nicht so leicht beziffern lassen, wie Erfahrung oder Ausstrahlung, können eine Rolle spielen beim "Einsortieren". Letztlich gibt es auch Leute, die einfach besser verhandeln können als andere. Und vielleicht fehlt Frauen mitunter der Mut, den eigenen Wert ein wenig höher darzustellen bei Gehaltsverhandlungen. Denn man darf Unternehmern auch nicht immer nur Boshaftigkeit unterstellen.

Der Stahlbau-Unternehmer Frank Hartung aus Unterwellenborn zum Beispiel nimmt für sich in Anspruch, seine rund 65 Mitarbeiter in Abhängigkeit von der Qualifikation gleich zu bezahlen. Männlein wie Weiblein. Die "Treppenstufen" sind für jede Berufsgruppe gleich, also für technische Zeichner gibt es eine Treppe und für Ingenieure ebenfalls. Nun ist es hierzulande nicht üblich, über Lohn und Gehalt öffentlich zu sprechen. Deswegen bekommen viele gar nicht mit, dass sie ungerecht behandelt werden. Die Gewerkschaft empfiehlt deshalb Tarifverträge, die naturgemäß nicht nur Zahlen enthalten, sondern auch beispielweise überprüfbare Eingruppierungskriterien. Und da sind wir auch ganz schnell beim Betriebsrat.