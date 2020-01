Der Redakteur | 15.01.2020 Noroviren im Hotel: Welche Rechte haben erkrankte Gäste?

Ich habe mit meiner Frau den Jahreswechsel in einem Wellnesshotel in Bad Langensalza verbracht. Nach mehreren Norovirus-Infektionen wurde das Haus geschlossen. Wir waren selbst erkrankt und wurden regelrecht rausgeworfen. Man vermittelte uns immerhin eine Pension, weil wir nicht reisefähig waren. Diese mussten wir bezahlen. Welche Rechte auf Schadenersatz habe ich als Gast in einem solchen Fall? - fragt Bernd Jünnemann aus Velten.