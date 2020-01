Fast elf Millionen Pakete hatte alleine die Deutsche Post vor Weihnachten zu bewältigen. Und zwar pro Tag. Deshalb wurden zusätzliche Autos angemietet und Saisonkräfte beschäftigt und die Bänder in den Postzentren liefen auf Hochtouren. 50.000 Pakete sortieren die großen Bänder in der Stunde und wenn alles richtig läuft, dann schaffen es die allermeisten Briefe und Pakete auch am nächsten Tag bis zum Empfänger.

E + 1 nennen wir das, das heißt: Heute aufgegeben in der Filiale oder vor der letzten Leerung im Briefkasten eingelegt, ist der Brief in 94 Prozent der Fälle am nächsten Tag beim Empfänger. Egal ob das von Hamburg nach München oder von Erfurt nach Greiz geht. Bei Paketen sind wir bei etwas über 80 Prozent. Auch E + 1. Alexander Böhm, Sprecher der Deutschen Post

Wenn wir zunächst bei den Paketen bleiben: Das Paket wird auf dem "Postamt" abgeholt und landet im Start-Paketzentrum (PZA). Davon gibt es 35 in ganz Deutschland und die Augen der Maschinen richten sich zunächst auf die ersten beiden Ziffern der Postleitzahl. Wer an dieser Stelle einen Fehler macht, hat schon verloren. Mit der "99" haben viele Thüringer Glück, da sind Zahlendreher selten. Wer in Bremen wohnt (28…) und einen Paket mit dem Zahlendreher (82…) wartet, der kann "E + 1" schon mal vergessen, denn das Paket geht erst mal runter nach Bayern, so der Postsprecher. Wird dort der Fehler bemerkt und korrigiert, dann wird noch alles gut und das Paket ist "E + 2" beim Empfänger. Wenn nicht, dann geht’s zurück zum Absender.

Um den nun folgenden Einwänden gleich einen Riegel vorzuschieben: Ja, es kommt vor, dass Zusteller gar nicht klingeln oder zu kurz warten. Ja, es kommt vor, dass Zusteller den falschen Briefkasten erwischen, auch wiederholt. Und ja, es gibt die tollsten Geschichten, was Postboten so alles anstellen. Aber die Mitarbeiter der Postunternehmen, die sich heute bei uns gemeldet haben, bitten sehr darum, das nicht zu pauschalieren. Auch dürfen solche Fehler und Auswüchse nicht als Begründung herhalten, lieber einmal falsch als gar nicht auszuliefern. Zustellung ist per Gesetz kein Glückspiel. Und es wird auch nicht an die Adresse gesendet, die der aufgedruckten am nächsten kommt. Allenfalls wird der Zusteller, der seine "Schäflein" kennt, einen Brief zustellen, wenn er zweifelsfrei erkennt, wen die Tante gemeint hat. Auch wenn die Hausnummer von der 53 zur 52 mutiert ist.

Wir haben die Verpflichtung, alle Sendungen zweifelsfrei zuzustellen. Beispiel: Herrn Müller, Hauptstraße, Erfurt - diese Sendung können wir nicht zweifelsfrei zustellen. Alexander Böhm, Sprecher der Deutschen Post

Diese Sendung ginge also retour. Auch wenn es eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit gibt, bei - angenommen - zwei Müllers in der Hauptstraße, den richtigen Müller zu erwischen. Doch "retour" bedeutet: Wenigstens der Absender sollte korrekt sein. Der gehört nach wie vor zu den nicht ganz unwichtigen Angaben auf einem Brief, bzw. auf einem Paket und besonders dort auch darin. Ist nämlich der klassische Zettel beigelegt, wäre dies der einfachste Hinweis für die Kollegen in Wuppertal, wenn der ausgelaufene Rotwein aus dem Nachbarpaket den Aufkleber abgeweicht hat.