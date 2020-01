Ich nehme mal mich als Beispiel. Ich wohne im Münchner Süden und muss im Münchner Norden zur Arbeit, einfache Strecke: 11 km, also 22 km am Tag. Für mich ist dieses Fahrzeug ideal, ich muss die meiste Zeit des Jahres nicht nachladen für meine Pendlerstrecken. Und wenn ich am Wochenende zum See fahre oder in die Berge, dann nutze ich das Schnelladen und bin in einer halben Stunde wieder voll.

Laurin Hahn Gründer und CEO, Sonomotors