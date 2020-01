Mitunter wird es auch zu dünn am Rand und man muss deshalb ausweichen. Denn so eine "Hangflanke", also sozusagen die Außenhaut des Berges, ist auch so ein Abschnitt, der zwar technisch beherrschbar ist, aber teurer. Je weniger natürliche Überdeckung vorhanden ist, umso mehr Maßnahmen müssen eingeleitet werden, damit nicht am Ende der Hang instabil wird. Das Problem kennt jeder aus der Sandkiste oder vom Buddeln am Ostseestrand. Da ist eine Kurve die weitaus günstigere Variante, auch wenn dadurch der Tunnel in der Summe um ein paar Prozent länger wird. Denn bei den Kostensteigerungen durch schwieriges Geläuf reden wir nicht mehr von ein paar Prozent, sondern vom Faktor X!