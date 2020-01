Der Kraftstoff hat eine höhere Qualität als der, den Sie heute an der Tankstelle zapfen, weil er synthetisch zusammengesetzt ist. Prof. Dr. Bernd Meyer, TU Freiberg

Bis hierhin also, bis zu der nun arbeitenden Benzinsyntheseanlage in Freiberg, haben sich auch Bund und das Land Sachsen finanziell beteiligt, es sind Fördermittel geflossen, die das alles erst möglich gemacht haben. Damit ist die Frage beantwortet, Applaus den Beteiligten und der Vorhang fällt. Leider ist es genau das, was auch dieser deutschen Entwicklung droht. Dass nämlich an diesem Punkt der Vorhang fällt.

Forschen ja, produzieren nein?

Wir erinnern uns an Sisyphos und seinen Stein und den Berg. 80 Prozent des Weges haben wir mit Hilfe unserer Steuergelder schon geschafft. Wie klug ist es also, jetzt zufrieden die Hände in den Schoß zu legen?

Uns geht in der öffentlichen Förderung die Puste aus und der letzte Schritt wird vergessen, weil der Fördergeber sagt, wir haben jetzt eine erste Testanlage hingestellt und meint, damit das Ziel erreicht zu haben. Prof. Dr. Bernd Meyer, TU Freiberg

Die Kassette: In Deutschland erforscht, in Japan produziert. Bildrechte: imago/Michael Eichhammer Ist es aber nicht. Wir sind auf dem Stand, wo sich die Japaner bei uns die Musikkassette abgeholt haben. Wir haben nur mal wieder allen gezeigt, dass es geht und uns dann verzettelt. Mit unseren Forschungsergebnissen bauen aber dann eben möglicherweise andere im großen Maßstab die Fabriken, schaffen Arbeitsplätze und verdienen dann auch das Geld. Und zwar auch an uns, weil wir dann vielleicht die Produkte wieder einkaufen.

Laut Prof. Meyers Ziel wäre es jetzt nötig, eine Demonstrationsfabrik zu bauen, mit einer Jahreskapazität von einigen tausend Tonnen an Kraftstoffen jährlich, sodass erste Tankstellen versorgt werden können. Denn Kraftstoffproduktion ist ein Massenbetrieb, es muss gezeigt werden, wie große Mengen des Kraftstoffs produziert werden können.

Holz ist in der Produktion von Benzin dreimal so teuer

Beim Erdöl wird in Russland ein Loch gebohrt und eine Leitung nach Leuna verlegt. Dann kommen die Ausgangsstoffe kontinuierlich. Mit der Leitung zum Sägewerk im Thüringer Wald oder zur Möbelsammelstelle des städtischen Werkhofes wird es schon schwieriger. Soll heißen: Die Ausgangsstoffe müssen zuverlässig "fließen". Einhundert, vielleicht auch zweihundert Millionen Euro ebenso, damit wäre eine solche Anlage finanziert. Aber mit solchen Summen ins Risiko zu gehen, dazu ist die Wirtschaft nicht bereit und die Politik leider auch nicht, so Dr. Meyer.

Problematisch am "grünen" Benzin ist auch die kontinuierliche Rohstofflieferung: Woher soll all das Holz kommen? Bildrechte: PantherMedia / Theresia Karanitsch Und dann bleibt noch die Kostenfrage in der Produktion. Bei einem Euro je Liter - so die Schätzung von Prof. Meyer – wäre das Faktor 3 im Vergleich zu konventionellem Kraftstoff. Das bedeutet mit Blick auf die Anzeige in der Tanksäule, das ist machbar. Der Staat hätte es hier in der Hand, mit Steuern steuernd einzugreifen. Mit Hilfe von unterschiedlichen Energie- und Mehrwertsteuersätzen könnte man dafür sorgen, dass herkömmliche Kraftstoffe deutlich teurer wären als die grünen.

Wenn die Politik dieses als ein wichtiges Thema sieht – es gibt kaum Alternativen für die Erzeugung grünen Kraftstoffes – dann könnten wir im Jahr 2025 mit dieser Demonstrationsfabrik starten und 2030 können die ersten Großraffinerien ihre Arbeit aufnehmen. Prof. Dr. Bernd Meyer, TU Freiberg

Ist der Staat eigentlich der richtige Risikokapitalgeber?

Wie gesagt, 200 Millionen Euro fehlen, der Überschuss beim Bund 2019 lag bei 13,5 Milliarden und keiner weiß so recht, was wir mit dem Geld sinnvolles anstellen sollen. Professor Meyer hätte da so eine Idee…

"Irgendwas mit Internet!" - Leider schaffen es nur wenige Start-Ups langfristig erfolgreich zu bleiben. Nur eine von zehn Ideen setzt sich durch. Bildrechte: imago images / Steinach Und trotzdem dürfen wir nicht den Fehler machen, jetzt auf Staat und Politik einzudreschen. Wir haben Marktwirtschaft und zum Glück sehr viele Ideen, die Geld benötigen. Vieles davon bleibt eine nette Idee und das meiste geht auch schief. Aus den unterschiedlichsten Gründen. Durch Startup-Kreise geistert stets die Quote von 1:10, das heißt: Einmal bei zehn Versuchen geht es gut. Es heißt nicht umsonst "Risikokapital". Das bedeutet aber auch: Wenn wir zehnmal nach dem Staat rufen, würde am Ende neunmal allenfalls das Schwarzbuch des Steuerzahlerbundes gefüllt, aber nicht die Staatskasse und wir hätten eine Dauerdiskussion über die "sinnlose Verschwendung" unserer Steuergelder. Nun könnte man natürlich salopp sagen, dann fördern wir eben nur die eine erfolgreiche Idee, doch dafür müsste erstmal die richtige Glaskugel erfunden werden.

Diese Entscheidung kann der Staat nur sehr schwer treffen. Ich glaube schon, dass wir versuchen müssen, die Struktur dafür zu entwickeln, dass sich eben ein privater Finanzierungsmarkt entwickelt kann. Das wäre der richtige Weg statt so eine Art Staatskapitalismus zu fördern. Prof. Reint E. Gropp Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH)

Der Markt muss es regeln