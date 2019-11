Der Weihnachtsbaum in der Vase - ist das sinnvoll oder nicht? Die Antwort lautet: Es kommt darauf an, auf den Baum und auf die Zeit. Zunächst schauen wir uns den lebenden Baum an. Wie bekommt der eigentlich das Wasser von den Wurzeln bis hinauf in die Nadeln? Dafür gibt es zwei Möglichkeiten, entweder wird "geschoben" oder "gezogen". Das heißt, es gibt einen Wurzeldruck und es gibt Bäume, die, begünstigt durch die Atmosphäre, das Wasser hinaufziehen. Der Strohhalmeffekt sozusagen. Der Weg nach oben ist aber der gleiche.

Nun fällt beim gefällten Weihnachtsbaum die Schub-Variante durch die Wurzeln schon mal aus. Denn die stehen ja noch im Wald. Damit also der nur noch verbleibende Strohhalmeffekt wirkt, darf der Baum nicht schon wochenlang durch die Gegend gekarrt worden sein. Das heißt: Einen Weihnachtsbaum aus Schweden, den Sie im Supermarkt kaufen, den können Sie ohne Wasser in den Ständer stellen. Da passiert nichts mehr.

Eine Fichte hat eine andere Nadelstruktur als die Nordmanntanne. Da gibt es eine Verengung, eine Sollbruchstelle an der Nadel. In dem Augenblick, wo der Baum austrocknet, zieht sich die Engstelle zusammen und die Nadel bricht ab.

Das ist ein Schutzmechanismus des Baumes, die Verdunstung zu verringern, wenn der Wassernachschub fehlt. Die Nordmanntanne hat diesen Mechanismus nicht, deshalb halten die Nadeln auch länger. Daraus kann man direkt schlussfolgern, dass man sich das Wässern einer Nordmanntanne sparen kann. Wenn diese nämlich schon eine Europareise hinter sich hat, ist eh alles zu spät. Wenn sie frisch ist, hält sie auch ohne Wasser lange genug. Bei der frischen Fichte hingegen macht es Sinn. Die Betonung liegt auf "frisch". Ob es funktioniert, das sehen Sie übrigens am Durst des ersten Tages. Da geht schnell mal ein Liter drauf. Also wenn am nächsten Tag deutlich Wasser fehlt, dann funktioniert die Wasserleitung noch. Aber nur, solange sie auch regelmäßig nachfüllen. Irgendwelche Zusätze können Sie sich aber sparen, sagt Professor Bues. Reines Wasser reicht, Schnittblumentütchen, Zucker oder Glyzerin haben keinen Effekt. Und was den Schutzmechanismus Harz angeht, so ist es durchaus korrekt, dass Harz das Wundpflaster eines Nadelbaums ist. Aber daran wird es beim Weihnachtsbaum nicht scheitern. Aus verschiedenen Gründen.