Zunächst besteht bezüglich unserer Gartenvögel kein Grund zur Panik. Die Bestände in unseren Siedlungsräumen sind seit Jahren relativ stabil, das weiß niemand besser als der NABU, der die Gartenvögel regelmäßig durchzählen lässt. Und es ist tatsächlich so lächerlich banal, wenn die Vögel nicht bei mir sind, dann sind sie halt woanders. Vielleicht beim Nachbarn oder im Nachbarort oder im Wald. Kann sein, dass das Futter dort besser schmeckt, muss aber nicht.

Und es kommt noch ein weiterer Aspekt dazu. Auch Standvögel sind mitunter Zugvögel, wenn auch nicht auf der Langstrecke unterwegs. Das bedeutet: Wenn Kälte droht, fliegen unsere Meisen schon gern mal ein Stückchen nach Süden und die Meisen, die wir dann bei uns im Garten haben, sind eingewanderte Nordlichter. Den Unterschied merken wir als Laien nicht. Wir merken es nur, wenn unsere Meisen nach Süden geflogen sind und der Trupp aus dem Norden ausbleibt, weil es dort wärmer ist als gewohnt. Eine solche Fluktuation in winterlichen Gärten ist also völlig normal. Für uns interessierte und beobachtende Vogelhäuschenaufsteller ist das aber die gefühlte Wahrheit. Den Vogel, den ich nicht sehe, gibt es nicht. Wenn das so einfach wäre, müssten die Vogelexperten nur die Vögel in ihrem eigenen Garten zählen. Machen sie aber nicht, sie erheben die Daten bundesweit. Deshalb darf bei der "Stunde der Wintervögel" am kommenden Wochenende wieder jeder mitmachen.