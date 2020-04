Es ist eine Riesenbitte, die Mathias Pletz hat. Der Direktor des Instituts für Klinische Infektiologie an der Uniklinik Jena hätte nämlich ein paar Fragen an die Neustädter. Gut, ein kleiner Pieks ist auch dabei und ein Abstrich - man kennt das vom Arztbesuch fürs Labor. Diesmal ist es für die Wissenschaft und für - wir wollen nicht zu hoch greifen - die ganze Welt. Nicht mehr und nicht weniger. Denn es gibt nicht so viele Orte, die 14 Tage abgeschieden von der Außenwelt mit dem Virus leben mussten. 900 Personen aller Altersgruppen, die sich eben nicht größtenteils auf einer gemeinsamen Party angesteckt haben, sondern im Alltag, im Laden, auf Arbeit, zu Hause.

Bei vielen Dingen stehen wir erst am Anfang mit unserem Wissen und das weltweit. Jeder Baustein ist wichtig, und in Neustadt am Rennsteig liegen sehr viele Bausteine. Übertragen Kinder das Virus? Das ist so eine Frage, bislang gibt es nur Vermutungen. Sind also die Schulschließungen richtig gewesen? Wie sind die Zahlen der Herdenimmunität wirklich? In Neustadt gab es keine Party wie in Heinsberg, die sozusagen als Brandbeschleuniger gilt. Entsprechend sind die Ergebnisse der Studie von Neustadt am Rennsteig auch aussagekräftiger für ganz Deutschland und darüber hinaus. Denn eines ist auch klar: Vorbei ist es nicht, bis wir einen Impfstoff haben, droht eine zweite Welle, mindestens. Da wäre es gut, zu wissen, welche Maßnahmen sinnvoll sind und welche nicht.