Die Düsseldorfer Unternehmensberatung Heitzig & Heitzig hat vor einigen Jahren die "Kassierzeit" ermittelt. Ein Ergebnis der wissenschaftlichen Studie: Keine drei Minuten dauert es im Durchschnitt, dann ist ein Kunde durch. Discounter sind sogar noch schneller. Wir vereinfachen: Jede Kasse schafft also mindestens 20 Kunden in der Stunde. Nun wird in den meisten Supermärkten derzeit nur ein Paket Toilettenpapier abgegeben und dieses Angebot nehmen die Kunden leider als verpflichtend.

Egal wie der Bestand zu Hause aussieht, es wird nachgekauft - es ist ja "nur" ein Paket! Das bedeutet: Es gehen bei unserer Rechnung 20 Pakete pro Stunde übers Kassenband. Bei zwei geöffneten Kassen reicht eine Europalette Toilettenpapier also keine vier Stunden, bei vier Kassen keine zwei. Da Supermärkte täglich meistens zwölf Stunden und länger geöffnet haben, wird die überwiegende Mehrheit der Kunden also niemals Toilettenpapier zu Gesicht bekommen.

Darunter leider viele, die auch wirklich welches brauchen. Und das wird so lange so bleiben, bis diejenigen aufhören nachzukaufen, die ein Vielfaches ihres Bedarfs zu Hause horten. Denn selbst wenn die Werke ihre Produktion noch einmal verdoppeln würden - was angesichts einer 100-prozentigen Auslastung gar nicht geht - stünde letztlich auch nur eine zweite Palette in unserem Supermarkt. Und die Mehrheit der Kunden würde auch diese rechnerisch niemals zu Gesicht bekommen. Sie werden uns also erhalten bleiben, die lieben Sorgen am Morgen.