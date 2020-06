Nun ist es so, dass diese Grenze - 50 Neuinfektionen pro 100.0000 Einwohner und Woche - deshalb gewählt wurde, weil man davon ausgeht, dass das für ein Gesundheitsamt händelbar ist (in Thüringen gilt die 35).

Greiz zum Beispiel - ja, auch schon in den Corona-Schlagzeilen gewesen - hat beispielsweise aktuell eine Abstrichstation im Greizer Krankenhaus, zwei weitere in Greiz und Pößneck sind im Stand-by-Modus. Selbst wenn die wieder hochgefahren werden, würde im Ernstfall eine beispiellose Reisewelle folgen.

Deshalb ist es gut zu wissen, dass die Kassenärztliche Vereinigung die Angelegenheit auf dem Schirm hat und noch dazu vier Testzüge auf dem Hof, also motorisierte Komplettbestecke einschließlich des Personals, die innerhalb kürzester Zeit an den möglichen Hotspot verlegt werden könnten. In diesen Stützpunkten können zusätzlich zu Tests in Arztpraxen bis zu 12.000 Tests pro Woche durchgeführt werden - Laborkapazitäten zur Auswertung vorausgesetzt. Das hat die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen ausgerechnet.