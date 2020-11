Am Freitag ist bundesweiter Vorlesetag. Und wer kann am besten vorlesen? Natürlich Oma und Opa. Aber wegen der Pandemie können viele Großeltern leider gerade nicht mit ihren Enkeln zusammen sein. Und noch schwerer wird es, wenn die Kinder auch noch weit wegen leben. So geht es Kerstin Rentsch aus Weimar. Sie ist Oma aus Leidenschaft, allerdings wohnen ihre fünf Enkel in Lappland, im Norden Schwedens.

Kerstin Rentsch liest Geschichte für Enkel beim MDR ein

Fast täglich flitzen die Enkel zum Briefkasten, denn dort wartet meist ein weit gereister Brief von der Oma aus Thüringen auf sie. Wenn sie den Briefumschlag öffnen, steckt immer eine Geschichte von der Oma drin. Selbst ausgedacht. Manchmal noch gespickt mit Federn oder Steinchen. Nur einmal kam ein Brief nicht an, ausgerechnet zum Geburtstag des Kleinsten.