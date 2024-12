Mit dem Paradiesspiel war der Kirchentag aber noch nicht zu Ende. Nach Adam und Eva wurde auch Jesus gefeiert. Und zwar mit dem Krippenspiel, das wir heute auch noch kennen. Und weil sich offensichtlich niemand an der verbliebenen Kulisse störte, stand der Baum auch während des Krippenspiels in der Kirche und blieb auch dort, während das Paradiesspiel in Vergessenheit geriet.