Es ist wie so oft in der Wissenschaft: Es gibt keine einfachen Antworten. Und es kann auch sein, dass man zwar eine Änderung beobachtet, aber die hatte nur dem Anschein nach einen Einfluss auf das Ergebnis, weil da noch etwas anderes unterwegs war.

Den Effekt kennen wir aus dem täglichen Leben, dass es ausschließlich dann regnet, wenn wir den Regenschirm zu Hause gelassen haben. Aber welchen Einfluss hat unsere Vergesslichkeit auf die Wolkenbildung? Eine eher geringe. Dafür sind tatsächlich eher Kondensationskeime verantwortlich, die aber nicht zwingend Staubkörnchen oder Rußpartikel im sichtbaren Bereich sein müssen - und auch nicht zwingend Feststoffe. Sondern durchaus auch gasförmige Ausgangsstoffe, also Aerosole.

Auch um ionisierte Gasmoleküle kann sich Wasserdampf sammeln. Und was unsere frühere berühmte "Bitterfelder Luft" betrifft, hier war es vor allen Dingen Schwefeldioxid als Ausgangsstoff, das sich in der Atmosphäre dann noch chemisch in Partikel umgewandelt hat.