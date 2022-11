Wer heimisches Wild sucht, findet es in der Jagdsaison bei Jägern, Forstämtern, Metzgereien und auf Märkten. Über eine Onlinesuche des Deutschen Jagdverbandes findet man Anbieter in seiner Nähe.

Fleisch von frischem Wild ist eher dunkler. Das liegt am hohen Gehalt an Muskelfarbstoffen. Wichtig ist aber, dass das Fleisch nicht bräunlich oder schwärzlich schimmert. Beides ist ein Anzeichen für angetrocknetes Fleisch. Frisches Fleisch ist fest (lässt es sich leicht eindrücken, ist es in der Regel schon älter), riecht aromatisch und leicht nussig nach Wild. Wenn das Fleisch süßlich riecht, kann das ein Hinweis sein, dass sich das Eiweiß schon zu zersetzen beginnt.