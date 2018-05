Die Zeit bringt es leider mit sich, dass der Teint um die Augen unregelmäßiger und fleckiger, die Haut dünner und unelastischer wird. Die Stützfunktion des Bindegewebes lässt nach, die Haut verliert an Volumen, die Versorgung mit Nährstoffen wird schlechter. Ein ungesunder Lebensstil tut ein Übriges: Sonnenbäder, Nikotin, Alkohol und wenig Schlaf, schlechte, einseitige Ernährung.

Ab 30 Jahren unbedingt zu einer reichhaltigen Augenpflege mit cremiger Konsistenz greifen. Dann profitiert die Haut zudem von Anti-Aging-Wirkstoffen, die die Kollagen- und Elastinbildung sowie die Zellerneuerung anregen. Dazu zählen etwa Peptide, Niacinamid (Vitamin B3), Vitamin C und Spurenelemente. Wer die Augen jung halten will, sollte außerdem den Schatten bevorzugen. Beispielsweise das Tragen einer XL-Sonnenbrille, und man sollte auf UV-Filter in der Augencreme achten.