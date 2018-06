Der große MDR-Zootag

Mitten in der Stadt spazieren die Besucher durch riesige Landschaften, die den Lebensräumen verschiedenster Tierarten nachempfunden sind. Ganz neu ist die Südamerika-Anlage, auf der sich Maras, Ameisenbären und Nandus tummeln. Die MDR-Erfolgssendung "Elefant, Tiger und Co." (ETC) erzählt seit nunmehr 15 Jahren Geschichten aus dem Leipziger Zoo, am 9. Juni will der MDR den Zoo-Geburtstag und das Jubiläum von "Elefant, Tiger und Co." gebührend im Fernsehen feiern.