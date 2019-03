Das MDR Frühlingserwachen

Die Aktionstage an denen die Projekte konkret umgesetzt werden, sind am 16. März 2019 in Artern, am 23. März 2019 in Mügeln sowie am 30. März 2019 in Tangerhütte. Start der Aktion ist jeweils 10 Uhr. Der "Hammer" fällt in der Sendezeit von MDR vor Ort – pünktlich um 16:20 Uhr. Schon im Vorhinein sind immer wieder MDR-Reporter vor Ort und stellen die Projekte vor.



Als Rahmen für die Aktion ist ein Bürgerfest geplant, bei dem sich Vereine präsentieren oder Einwohner ihre Schätze auf einem kleinen Flohmarkt anbieten können.