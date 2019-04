Der Sieger kommt in diesem Jahr aus Sachsen-Anhalt! Tangerhütte hat sich beim MDR Frühlingserwachen 2019 äußerst knapp gegen Mügeln in Sachsen und Artern in Thüringen durchgesetzt. Die Sachsen-Anhalter können sich jetzt über eine Verschönerungsprämie in Höhe von 5.000 Euro und eine Dankeschön-Show, die am 6. April live im MDR um 20.15 Uhr übertragen wird, freuen. Insgesamt haben weit mehr als 1.000 Freiwillige in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen beim MDR Frühlingserwachen kräftig angepackt.