Und so geht es: Das Wasser regelmäßig in gleichmäßigen Strichen über Stirn und Wangen, mindestens dreimal hintereinander, kreisen lassen. Denn, über Nase und Rachen kommen die meisten krankmachenden Viren – sie nisten sich dort in die Schleimhaut ein, wenn der Körper sie nicht bekämpft. Und je besser Nasen, Rachen und Mundschleimhaut durchblutet sind, desto mehr Abwehr- und Fresszellen werden gebildet. Wichtig ist die regelmäßige Anwendung der Güsse, am besten über Wochen und Monate.



Und: Regelmäßige Saunagänge halten das Herz-Kreislauf-System fit und stärken ebenfalls die Abwehrkräfte. Doch Vorsicht: Wenn man bereits erkältet ist, sollten auf einen Besuch in der Sauna verzichten werden. Denn der Körper kann durch die großen Temperaturschwankungen zu stark belastet werden.