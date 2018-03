Leichter leben | 23.03.2018 | 17:00 Uhr Kulinarische Hommage an Kurt Drummer

Hauptinhalt

Kurt Drummer war der erste Fernsehkoch im DDR-Fernsehen mit eigener Show. "Der Fernsehkoch empfiehlt" wurde 25 Jahre lang ausgestrahlt. In dieser Woche, genauer am 20. März 2018, hätte er seinen 90. Geburtstag gefeiert. MDR um 4 erinnert an den Fernsehkoch. Sie haben online abgestimmt, welche Gerichte Christian Henze neu auflegen soll.