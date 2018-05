Tipps Sollen frisch gekaufte oder frisch geerntete Erdbeeren noch am gleichen Tag gegessen bzw. verarbeitet werden, gehören die Früchte nicht in den Kühlschrank. Stattdessen die Erdbeeren in einem Sieb auf dem Küchentisch aufbewahren. Erdbeeren entwickeln bei Zimmertemperatur ein optimales Aroma.



Erdbeeren nicht zu früh ernten. Im Gegensatz zu Äpfeln und Bananen, reifen Erdbeeren nicht nach. Frisch gepflückt, bleiben die saftig-roten Früchte maximal zwei Tage genießbar, bevor sie weich und matschig werden.



Wer keinen Spritzbeutel mit einer Lochtülle hat, der kann die Löffelbiskuits auch mit zwei Esslöffeln formen.



Als Ersatz für eine klassische Charlotte-Form können auch Gläser, Tassen, Schalen oder kleine Töpfe dienen.