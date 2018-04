Salat to go

Den Spitzkohl und Rotkohl in feine Streifen schneiden. Möhren und Kohlrabi schälen und raspeln. Die Radieschen putzen und ebenfalls raspeln. Joghurt, Honig, Senf, Zitronensaft und den geriebenen Parmesan verrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken und mit dem Gemüse gut vermengen.



Mango schälen, halbieren und das Fruchtfleisch in kleine Würfel schneiden. Rucola waschen, trocken schleudern und verlesen. Ciabatta würfeln und in einer Pfanne mit Olivenöl und Knoblauch rösten und abkühlen lassen. Nun alle Zutaten schichtweise in ein großes Glas füllen, verschließen und kühl stellen