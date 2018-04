Den Blattspinat waschen, putzen und trocken schleudern. Die Schalotten schälen und fein würfeln. In einer mittelgroßen Pfanne die Schalotten mit der Butter glasig schwitzen und den Spinat dazu geben. Mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen.

In einem Topf Wasser zum Kochen bringen und 4 EL Essig dazugeben. Den Topf beiseite stellen. Nun die Eier in eine kleine Tasse oder Kelle aufschlagen. Mit einem Schneebesen oder Gabel im Wasser einen Strudel erzeugen und die Eier nach und nach ins Wasser gleiten lassen. Nach circa 2 bis 3 Minuten mit einer Schaumkelle die Eier wieder rausholen und auf einem Küchentuch abtropfen lassen. Nun den Spinat mittig auf dem Lachs anrichten und das pochierte Ei daraufsetzen. Die Walnusstapenade darüber geben.

Zubereitung



Das Rinderfilet in 2 cm große Würfel schneiden und auf 4 Spieße stecken. Das Ras el Hanout mit etwas Olivenöl vermengen und die Spieße damit bestreichen. In einer Grillpfanne die Spieße von beiden Seiten ca. 4 min anbraten und bei 120°C für 6 bis 8 Minuten in den Backofen legen.