Spinat verlesen und mit dem Salat vorsichtig vermengen. Das Hähnchenfleisch fein hacken und mit den restlichen Zutaten in einer Metallschüssel kräftig aufrühren. Die Schüssel für ca. 15 Minuten in das Gefrierfach stellen, bis die Masse am Rand etwas angefroren ist. Die Masse in einer Küchenmaschine sehr fein pürieren. In einem Topf 1 Liter Wasser mit 5 EL Essig und etwas Salz bis kurz unter den Siedepunkt erhitzen (nicht kochen). Von der Fleischmasse mit zwei Teelöffeln kleine Klößchen abstreichen und ca. 5 Minuten im Wasser ziehen lassen.



Die Klößchen mit einer Schaumkelle herausnehmen, zu dem Salat arangieren und lauwarm servieren. Die hartgekochten Eier hacken und darüber streuen.