Je nach Ware, müssen zunächst die Garnelen entlang des Rückens eingeschnitten und der Darm entfernt werden. Bei küchenfertigen Garnelen ohne Darm ist dieser bereits entfernt. Garnelen waschen, trocken tupfen, fein hacken und in eine Schüssel geben. Crème fraîche, Semmelbrösel und Ei hinzufügen und gut verkneten. Mit Salz und Pfeffer würzen und aus der Masse mit nassen Händen vier Frikadellen formen.

Pflanzenöl und Butter in einer Pfanne erhitzen und die Frikadellen darin von beiden Seiten jeweils 3–4 Minuten braten. Aus der Pfanne nehmen und warmhalten.

Für die Sauce die Schalotte schälen und fein würfeln. Knoblauchzehe schälen und hacken. Mango-Fruchtfleisch grob würfeln. Banane schälen und ebenfalls grob würfeln. Schalotten und Knoblauch zum Bratansatz in die Pfanne geben und anschwitzen. Mango- und Bananen-Würfel hinzufügen, Currypulver und Mehl darüberstäuben und kurz anrösten. Kokosmilch angießen, Honig unterrühren und sämig einköcheln lassen. Zum Schluss mit Salz und Pfeffer würzen und mit Limettensaft verfeinern.

Gemüsebrühe, Orangensaft, Currypulver und Ajvar in einer Pfanne verrühren, aufkochen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Couscous einrieseln lassen und die Hitze reduzieren. Minipaprika längs halbieren und mit der Füllung nach oben in die Pfanne legen. Den Deckel aufsetzen und den Couscous bei niedriger Hitze 8–10 Minuten ausquellen lassen. Zum Schluss die Frühlingszwiebel putzen, waschen, in feine Ringe schneiden und darüberstreuen.