Den Strudelteig in 18 Quadrate (ca. 15x15 cm) schneiden. Eine 6er-Muffinform oder sechs Förmchen (Durchmesser ca. 8 cm) zunächst ausbuttern und dann mit Mehl bestäuben. Das überschüssige Mehl ausklopfen. Je drei Teigstücke überlappend in eine Form geben. Kohl fein schneiden oder würfeln. Zwiebel abziehen und fein würfeln. Butter in einer Pfanne zerlassen, zunächst den Speck, dann Kohl und Zwiebel kräftig anbraten. Mit Salz und Pfeffer würzen, etwas Zucker darüber geben und leicht karamellisieren. Den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. Die Rote Bete fein würfeln. Frischkäse, Sauerrahm, Käse, Rote Bete und Petersilie miteinander verquirlen und unter den Kohl rühren. Nicht mehr kochen! Abschmecken und in die Förmchen füllen. Im Ofen 15 Minuten backen. Schmeckt kalt oder warm.

Bildrechte: MDR/Jens Trocha

Den Backofen auf 180°C Ober-/Unterhitze vorheizen. Blech oder Tarte- Form mit ein wenig Olivenöl einfetten und mit etwas Mehl ausstäuben. Mehl, Backpulver und Salz in einer Schüssel vermengen. In einer zweiten Schüssel das Ei mit Ricotta, Milch und Olivenöl verquirlen. Die Eiermischung zum Mehl geben und zu einem Teig rühren.



Räucherlachs würfeln oder in Streifen schneiden. Kapern grob hacken. Lachs, Kapern, Meerrettich, Parmesan und Estragon zum Teig geben und alles gut vermengen. Teig in die Form füllen oder auf das Blech „klecksen“ und im Backofen 25-30 Minuten goldbraun backen.



Mit einem Holzstäbchen die Garprobe machen: Bleibt noch Teig am Stäbchen kleben, nochmal einige Minuten im Ofen weiter backen und danach erneut die Probe machen.