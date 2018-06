Bildrechte: MDR/Jens Trocha

Steaks in der Pfanne



Eine gute Pfanne heiß werden lassen, die Steaks rundherum salzen und auf jeder Seite 2 Minuten sehr scharf anbraten. Die Steaks im Ofen bei 80° C ca. 10 Minuten nachgaren lassen. Zum Schluss mit frisch gemahlenem Pfeffer würzen.



Trüffel-Aioli



Den Mascarpone, die Mayonnaise und die gehackte Trüffel in einen hohen Mixbecher geben und mit einem Stabmixer gut durchmixen. Diese Trüffel-Aioli mit Salz, frisch gemahlenem Pfeffer und etwas hellem Balsamico abschmecken. Zum Schluss mit etwas Trüffelöl verfeinern und kalt stellen.



Knoblauch-Chips



Die Knoblauchzehen schälen und in sehr feine Scheiben hobeln oder schneiden.

Das Öl in einem Topf auf 180 °C erhitzen. Die Knoblauchscheiben darin portionsweise kurz goldgelb frittieren. Die Knoblauchchips mit einem Schaumlöffel aus dem Topf nehmen und auf Küchenkrepp abtropfen lassen.



Tomaten-Rucola-Salat



Den Rucola waschen, gut trocken schütteln und beiseitestellen. Die Tomaten waschen und je nach Größe vierteln oder achteln. Die Zwiebel schälen und fein würfeln. Die Sardellen und die Kapern grob hacken. Die Chilischote entkernen und fein würfeln. Alle Zutaten in eine Schüssel geben. Aus dem Zitronensaft und dem Olivenöl eine Vinaigrette rühren und diese mit Kristallzucker, Salz und frisch gemahlenem Pfeffer abschmecken. Die Vinaigrette über die Tomaten träufeln. Dann den Rucola zugeben und alles locker vermengen.