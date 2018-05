Knusprige Peking-Ente mit Mandarin-Pfannkuchen

Die Zubereitung der Peking-Ente ist eine Herausforderung. Denn die Ente wird vor dem Braten getrocknet, so dass die Haut sehr sehr knusprig wird. Großer Aufwand aber auch ein großer Genuss, meint Christian Henze.

Zutaten für 4 Personen

Für die Peking-Ente

1 küchenfertige junge Ente (von bester Qualität, ca. 2 kg)

5 EL Gin

Salz

150 g Honig

8 EL Wasser

Für die Mandarin-Pfannkuchen

250 g Weizenmehl Type 405

7 EL geröstetes Sesamöl

Salz

175 ml Wasser

Für die Essigsauce

8 EL Sojasauce

5 EL Obstessig

1 TL Zucker

1/2 TL Speisestärke

Für das Gemüse

1 Salatgurke

1 Bund Frühlingszwiebeln

Zubereitung

Für die Peking-Ente

Die Ente waschen und gut trocken tupfen. Mit einer Küchenschere oder einem kleinen scharfen Messer das Fett aus der Bauchhöhle herausschneiden. Die Ente innen und außen mit Gin einreiben, mit einem Tuch bedecken und 1 Stunde ruhen lassen.

In einem großen Topf reichlich Salzwasser zum Kochen bringen. Die Ente hineingeben und 3 Minuten darin ziehen lassen. Die Ente dann herausnehmen und gründlich trocken tupfen. Die Bauchhöhle der Ente mit 1 EL Salz einreiben. Die Schenkel mit einem dicken Küchengarn fest zusammenbinden. Einen Haken daran befestigen und die Ente an einem luftigen Ort so lange aufhängen, bis die Haut schön angetrocknet ist und sich wie Papier anfühlt. (Das dauert etwa 4 Stunden. Achtung: Sollte die Haut noch feucht sein, die Ente lieber etwas länger hängen lassen.)

Für den Honiglack den Honig mit 8 EL heißem Wasser glatt rühren und die Ente damit im Abstand von je 30 Minuten einpinseln, bis der Honiglack verbraucht ist. Dann die Ente wieder aufhängen und weitere 24 Stunden trocknen lassen, bis die Haut fast wie Pergament aussieht.

Den Backofen auf 200 °C (Ober-/Unterhitze) vorheizen.

Die Ente auf einen Gitterrost legen und darauf in den Backofen schieben. In die Schiene unter dem Rost ein Backblech schieben. Die Ente 30 Minuten braten. Dann die Temperatur auf 150 °C (Ober-/Unterhitze) reduzieren und die Ente in weiteren 70 Minuten fertig braten.

Für die Mandarin-Pfannkuchen

Das Weizenmehl mit 2 EL Sesamöl und 1 Prise Salz in die Rührschüssel der Küchenmaschine geben. 175 ml kochendes Wasser dazugießen und alles zu einem elastischen Teig verkneten. Die Schüssel mit Frischhaltefolie bedecken und den Teig 1 Stunde ruhen lassen. In dieser Zeit die Essig-Sauce und das Gemüse vorbereiten.



Den Teig nach der Ruhezeit in 8 gleich große Stücke teilen. Jede Teigportion zu einem dünnen Fladen (etwa 15 cm Durchmesser) ausrollen. Die Oberflächen von 4 Teigkreisen mit je 1 TL Sesamöl bestreichen. Je einen unbestrichenen Teigkreis darauflegen und festdrücken.

Diese doppelten Pfannkuchen nacheinander in 3 EL Sesamöl (das Öl dabei esslöffelweise bei Bedarf zugeben) von beiden Seiten goldbraun backen. Nach dem Backen die doppelten Pfannkuchen wieder voneinander lösen. Die Pfannkuchen übereinanderstapeln, den Stapel in Alufolie wickeln und auf ein Brett stellen. Die heiße Pfanne umdrehen, über den Turm stülpen und die Pfannkuchen warm halten.

Für die Essigsauce

Die Sojasauce, den Obstessig, den Zucker und die Speisestärke kalt verrühren, in einen Topf geben und einmal aufkochen lassen. Diese Essigsauce beiseitestellen.

Für das Gemüse

Die Salatgurke schälen, quer dritteln oder vierteln und längs in dünne Spalten schneiden. Die Frühlingszwiebeln putzen, waschen und längs in feine Streifen schneiden.

Fertigstellen und Anrichten

Die gebratene Ente etwas abkühlen lassen, das Fleisch mit der Haut vom Knochen lösen und in sehr dünne Scheiben schneiden. Das knusprige Entenfleisch mit Gurkenspalten und Frühlingszwiebelstreifen auf den warmen Mandarin-Pfannkuchen anrichten. Dann mit etwas Essigsauce beträufeln und servieren. Bei Tisch aufrollen und ohne Besteck genießen.