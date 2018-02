Bildrechte: MDR/Jens Trocha

Mehl in eine Schüssel geben, Wasser, Ei und Salz dazugeben und alles zu einem festen Nudelteig kneten. Mit einem Tuch abdecken und ca. 20 bis 30 Min ruhen lassen. Zwiebeln fein hacken. Das Hackfleisch mit den Zwiebeln, Butter, etwas Pfeffer und Gewürzen vermengen. Den Nudelteig ca. 3 mm dünn ausrollen und mit einem Ausstecher oder Glas Kreise ausstechen. Auf diese mit einem Löffel einen Klecks Fleischmasse legen, den Teig umklappen und die Ränder zudrücken.



Die Pelmeni in kochendem Wasser oder nach Bedarf Brühe kochen. Wenn sie an der Oberfläche schwimmen noch ca. 2 bis 3 min ziehen lassen. Wasser abgießen und anschließend die Pelmeni in einer Schüssel mit Butterflocken bedecken. Nach Belieben können sie mit Butter, Schmand oder mit der Mischung aus Knoblauch, Zwiebeln, Öl, Essig, Salz und Pfeffer serviert werden.