Den Backofen auf Grillfunktion oder auf 250 °C (Ober-/Unterhitze) vorheizen. Die Paprikaschote vierteln. Den Strunk abschneiden und die Kerne entfernen. Die Paprikaviertel mit der Haut nach oben auf ein mit Backpapier bedecktes Backblech legen und in den heißen Backofen schieben. Die Paprikaschoten grillen, bis die Haut an einigen Stellen dunkel bis schwarz wird und Blasen wirft. Das Backblech herausnehmen (den Backofen nicht ausschalten), die Paprikaschoten sofort mit einem feuchten Geschirrtuch bedecken und etwas abkühlen lassen. Anschließend die verbrannte Haut abziehen. Die gerösteten Paprikafilets würfeln, in eine Schüssel geben und mit dem Essig beträufeln. Die getrockneten Tomaten klein würfeln und zu den Paprikastücken geben. Die Chilischote putzen, entkernen und in feine Würfel schneiden. Diese ebenfalls dazugeben. Die ganzen Mandelkerne ohne Fettzugabe in einer Pfanne goldbraun rösten. Dann herausnehmen, lauwarm abkühlen lassen und mit einem Messer grob hacken. Die gerösteten Mandeln ebenfalls zu dem Gemüse geben. 2 EL gutes Olivenöl und etwas Fleur de Sel darüberstreuen und alles mit einem Löffel vermengen.

Die Backofentemperatur auf 180 °C (Ober-/Unterhitze) reduzieren.



Die geschuppte und ausgenommene Lachsforelle abwaschen und mit Küchenkrepp außen und innen gut trocken tupfen. Die Rückenflossen und die Schwimmflossen mit einer Schere abschneiden. Die Schwanzflosse und den Fischkopf nicht abtrennen.



Die Zitrone in Scheiben schneiden. Die Knoblauchzehe schälen und in feine Scheiben schneiden. Die Zitronen- und Knoblauchscheiben und die Lorbeerblätter in die Bauchhöhle des Fisches stecken.



Ein Backblech mit Backpapier bedecken.



Das grobe Meersalz in eine große Schüssel geben. Das Eiweiß mit einer Gabel ganz leicht aufschlagen und zu dem Salz geben. Alles gut vermengen. 1/3 der Salzmasse mittig auf das vorbereitete Backblech geben und in der Größe des Fisches ausstreichen. Die Lachsforelle daraufsetzen und mit der restlichen Salzmischung vollständig bedecken. Die Salzmischung gut mit den Händen andrücken und fixieren. Das Backblech in den Backofen schieben und den Fisch 35–40 Minuten garen. Den garen Fisch aus dem Backofen nehmen, samt dem Backpapier auf ein großes Brett ziehen und servieren.