Backofen auf 200 °C vorheizen. Die Schwarte mit einem scharfen Messer fast, aber nicht ganz vom Bauchfleisch lösen und abziehen. Fleisch mit Chilipaste bestreichen, die Schwarte wieder darüber klappen. Im Ofen 40 - 45 Minuten knusprig braun braten. Das Fleisch zuerst in dicke Scheiben, dann in dünne Streifen schneiden. Die knusprige Schwarte grob würfeln. Warm halten.



Den Reis unter kaltem Wasser abspülen und gut abtropfen lassen.



Ingwer schälen und in feine Würfel schneiden. In einem großen Topf die Brühe erhitzen. Currypaste, Garnelenpaste, Zitronengras und Ingwer zugeben und aufkochen. Den Reis zugeben und bei mittlerer Hitze köcheln.



Eier in die Suppe schlagen. Sobald sie zu stocken beginnen, unter den Reis rühren. Weitere 3-4 Minuten köcheln, bis der Reis gar ist. Frühlingszwiebeln und Chili dazugeben.



Die Suppe in vorgewärmte Schalen füllen, Fleisch und Schwarte auf die Suppe geben und mit etwas Basilikum servieren.