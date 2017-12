Bildrechte: MDR/Jens Trocha

Das Fleisch in einem Bräter in heißem Öl kräftig anbraten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Karotten und Zwiebeln schälen. Lauch putzen, waschen. Karotten in Scheiben und Lauch in Ringe schneiden, die Zwiebeln fein würfeln und alles zum Fleisch in den Bräter geben. Tomatenmark hinzufügen und anschwitzen. Alles mit Rotwein und Portwein ablöschen, Lorbeerblätter und etwas schwarzen Pfeffer aus der Mühle zugeben und ca. 45 Minuten bei mittlerer Hitze mit geschlossenem Deckel sanft köcheln lassen.



Weiße und dunkle Schokolade fein reiben und zusammen mit der Sahne und den Preiselbeeren in den Bräter geben. Noch einmal erhitzen und durchrühren, bis sich eine glatte Sauce ergibt. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Bei Bedarf vor dem Servieren evtl. mit etwas Stärke abbinden.