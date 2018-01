Leichter leben | 26.01.2018 | 17:00 Uhr Köstlicher Wintergenuss: Feine Suppen

Linsensuppe ist deftig und ein Klassiker. Doch wenn sich Christian Henze ein traditionelles Rezept vornimmt, gibt es mindestens eine Überraschung. Die Linsen kommen beim Profikoch beispielsweise als leichtes aromatisches Süppchen in die Schüssel. Geschmack plus Ideen – so kocht man heute Suppen, die das Herz erwärmen.