In einem Topf reichlich Wasser aufkochen. Die Strauchtomaten mit einer Schaumkelle kurz in das kochende Wasser halten, dann in eiskaltem Wasser abschrecken und mit einem spitzen Messer vorsichtig häuten. Den Strunk herausschneiden. Die Tomaten in Würfel schneiden. Die Zwiebel und die Knoblauchzehen schälen und fein würfeln.



Das Olivenöl in einem Topf erhitzen. Die Zwiebel- und Knoblauchwürfel und den Ingwer darin farblos anschwitzen. Die Tomatenwürfel dazugeben und kurz anschwitzen. Den braunen Zucker darüberstreuen und karamellisieren lassen. Dann mit dem Obstessig ablöschen. Das Safranpulver und das Lorbeerblatt hinzufügen und alles sanft einköcheln lassen, bis eine dickflüssige Paste entstanden ist.



Das Lorbeerblatt herausnehmen und die kalte Butter unterrühren. Zum Schluss die Tomatenmarmelade mit Salz und frisch gemahlenem Pfeffer abschmecken. Dann in ein Schraubglas füllen und dieses fest verschließen. Die Marmelade abkühlen lassen und im Kühlschrank aufbewahren.