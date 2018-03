DDR-Fernsehkoch Kurt Drummer Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Er war der wohl bekannteste DDR-Fernsehkoch und in dieser Woche hätte er seinen 90. Geburtstag gefeiert. "MDR um 4" erinnert an Kurt Drummer und legt zwei seiner Klassiker neu auf. Sie können mit Ihrer Stimme entscheiden, welche Gerichte Profi Christian Henze modernisiert.



Kurt Drummer hinterlässt unzählige Rezepte, die Generationen nachkochten und noch heute den Geschmack des Ostens bilden. Profi Christian Henze verfeinert am Freitag live im Studio zwei Klassiker des DDR-Fernsehkochs.



Stimmen Sie ab, welche Gerichte Christian Henze neu auflegen soll. In Duell eins stehen sich ab Montag Halberstädter Fleischersteak und Pökelrippchen mit Gurkensuppe gegenüber. Das Voting endet am Mittwoch, dem 21.03. um 10:00 Uhr.