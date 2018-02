Es empfiehlt sich für den Auftraggeber, die an den Handwerker zu richtende Aufforderung zur Mangelbeseitigung ("Nacherfüllung") mit einer Fristsetzung zu verbinden. Die Frist muss angemessen sein, also dem Handwerker eine unverzügliche Mangelbeseitigung auch ermöglichen. Die Bestimmung einer zu kurzen Frist ist freilich für den Auftraggeber unschädlich, dadurch wird eine angemessene Frist in Lauf gesetzt. Verstreicht die Frist ergebnislos oder lehnt der Handwerker die Beseitigung des Mangels endgültig ab, kann der Auftraggeber den Mangel selbst beseitigen oder durch einen Dritten beseitigen lassen ("Selbstvornahme"). Die dabei entstehenden Aufwendungen muss der Handwerker dem Auftraggeber erstatten. Der Auftraggeber hat sogar einen Anspruch darauf, dass ihm der Handwerker die voraussichtlichen Kosten der Nachbesserung vorschießt. Mit diesem Vorschussanspruch kann auch gegen einen etwa noch ausstehenden Vergütungsanspruch des Handwerkers aufgerechnet werden.

Die Verjährung beginnt in allen Fällen mit der Abnahme der Werkleistung durch den Auftraggeber; es kommt also grundsätzlich nicht darauf an, zu welchem Zeitpunkt sich ein Mangel erstmalig zeigt oder vom Auftraggeber erkannt wird. Lediglich in dem Fall, dass der Handwerker den Mangel arglistig verschwiegen hat, beginnt die Verjährung erst mit dem Ablauf des Jahres, in dem der Auftraggeber den Mangel erkennt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erkennen müsste. Die Verjährungsfrist beträgt dann drei Jahre, jedoch tritt die Verjährung bei Bauwerken nicht vor dem Ablauf der fünf- bzw. vierjährigen Verjährungsfrist ein, die mit der Abnahme beginnt. In allen Fällen verjähren Mängelansprüche aber spätestens zehn Jahre nach der Abnahme. Ist bei Eintritt der Verjährung der Vergütungsanspruch des Handwerkers noch nicht vollständig bezahlt, so kann aber der Auftragnehmer trotz Verjährung wegen der Mängelansprüche noch ein Zurückbehaltungsrecht geltend machen bzw. aufrechnen.