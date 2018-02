Grundlegende Voraussetzung für den Anspruch auf Witwen- bzw. Witwerrente ist, dass die Ehe bis zum Zeitpunkt des Todes des Partners bestanden hat. Ein Getrenntleben ist ebenso unschädlich wie ein Scheidungsantrag; hingegen besteht kein Anspruch, wenn die Ehe rechtskräftig geschieden oder für nichtig erklärt ist. Ist die Ehe nach dem 31.12.2001 geschlossen worden, muss sie – von besonderen Ausnahmefällen abgesehen – im Todeszeitpunkt mindestens ein Jahr bestanden haben. Weitere Voraussetzung ist, dass der verstorbene Ehepartner die allgemeine Wartezeit (Mindestversicherungszeit) von fünf Jahren erfüllt hat. Schließlich gerät die Witwen- oder Witwerrente in Wegfall, wenn der überlebende Partner wieder heiratet oder eine eingetragene Lebenspartnerschaft eingeht; in diesem Fall erwirbt er allerdings einen Abfindungsanspruch in Höhe von zwei Jahresbeträgen der Witwen- oder Witwerrente, die der Hinterbliebene in den letzten zwölf Monaten durchschnittlich erhalten hat.

Während bei der Waisenrente keine Anrechnung stattfindet, muss sich die Witwe oder Witwer eigene Einkünfte auf die Hinterbliebenenrente anrechnen lassen. Dies gilt allerdings nicht während des so genannten "Sterbevierteljahres". Anrechnungsfrei sind monatliche Einkünfte der Witwe oder des Witwers bis zu einer Höhe von 819,19 € in den alten und 783,82 € in den neuen Bundesländern. Dieser Freibetrag erhöht sich für jedes Kind, das Anspruch auf eine Waisenrente hat, um 173,77 € in den alten und 166,26 € in den neuen Bundesländern. Über den Freibetrag hinaus gehende Einkünfte werden zu 40% auf die Witwen- oder Witwerrente angerechnet.



Zu berücksichtigen sind dabei neben Erwerbseinkommen (Arbeitsentgelt oder Beamtenbezüge) und Erwerbsersatzeinkommen (eigene gesetzliche Rente oder Beamtenversorgung) auch, sofern nicht "altes Recht" Anwendung findet, Einkünfte aus Vermögen, Betriebsrenten sowie Renten aus privaten Lebens- und Rentenversicherungen. Angerechnet wird freilich nicht das jeweilige Brutto-Einkommen, sondern es wird durch pauschale Abzüge für Lohnsteuer, Sozialversicherungsbeiträge etc. ein anrechenbares Netto-Einkommen ermittelt. Die Höhe der Abzugspauschale divergiert nach der Einkommensart. Bei einem Brutto-Verdienst von 1.365,32 € in den alten oder 1.306,37 € in den neuen Bundesländern, muss die Witwe oder der Witwer nicht damit rechnen, dass sich sein Anspruch auf Hinterbliebenenrente durch Anrechung verringert.