Unabhängig davon, ob der Reisekunde den Flug als einzelne Reiseleistung oder als Bestandteil einer Pauschalreise gebucht hat, finden auf Flüge innerhalb der Europäischen Union (EU), Flüge aus der EU in ein Nicht-EU-Land sowie, wenn die Flugbeförderung durch eine in der EU ansässige Fluggesellschaft erfolgt, Flüge aus einem Nicht-EU-Land in die EU die EU-Fluggastrechtverordnung Anwendung. Nach deren Bestimmungen muss der Kunde Wartezeiten bis zu zwei Stunden beanstandungslos hinnehmen, erst hiernach muss sich die Fluggesellschaft um ihn kümmern. Insoweit schuldet sie zunächst Unterstützung durch Anbieten von Erfrischungen und Mahlzeiten sowie Bereitstellung von Telefon, Telefaxgerät oder Internetanschluss, um zwei Telefonate führen bzw. zwei Telefaxe oder zwei E-Mails versenden zu können. Ab drei Stunden Verspätung oder bei ersatzloser Streichung des Fluges hat der Kunde einen Anspruch auf Entschädigung. Dieser beträgt 250 Euro bei einem Flug bis 1.500 km, 400 Euro bei einem solchen bis 3.500 km und (außer bei Flügen innerhalb der Europäischen Union) 600 Euro bei entfernteren Flügen. Ein derartiger Entschädigungsanspruch besteht hingegen nicht, wenn die Verzögerung oder der Ausfall auf höherer Gewalt beruht, also etwa bei Schließung des europäischen Luftraums wegen eines Vulkanausbruchs auf Island.

Der Fluggast kann sich schriftlich oder per E-Mail an die Fluggesellschaft wenden. Viele Gesellschaften stellen auf ihren Online-Portalen auch ein elektronisches Formular bereit, deren Verwendung dem Fluggast die Anspruchsverfolgung erleichtert, aber für diesen nicht verpflichtend ist. In seiner Anspruchsanmeldung sollte der Fluggast seinen Namen und seine postalische Anschrift sowie die Flugnummer angeben. Um zu vermeiden, dass er seinen Anspruch zu gering beziffert, empfiehlt es sich für den Fluggast, schlicht die ihm „nach den Bestimmungen der EU-Fluggastrechteverordnung zustehende Entschädigung“ zu verlangen. Verweigert die Fluggesellschaft die Entschädigung, muss der Fluggast nicht sogleich einen Rechtsanwalt konsultieren. Viele Fluggesellschaften, darunter die Deutsche Lufthansa AG und deren Tochtergesellschaften, sind Mitglied im Trägerverein der Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr (SÖP). Die Inanspruchnahme dieser Schlichtungsstelle ist für den Fluggast kostenlos. Der Schlichtungsantrag kann formlos gestellt werden, auf der Internetseite der SÖP stehen auch Formulare bereit . Die Schlichter prüfen die Erfolgsaussichten der Fluggastbeschwerde und unterbreiten im Falle ihrer Begründetheit dem Fluggast und der Fluggesellschaft eine Empfehlung, zu der sich beide Seiten innerhalb einer bestimmten Frist äußern sollen. Bei beiderseitiger Zustimmung kommt ein verbindlicher Vertrag zustande, der den Streit abschließend regelt. Lehnt mindestens einer der Schlichtungsbeteiligten die Empfehlung ab oder meldet sie sich nicht innerhalb der Frist, so gilt die Schlichtung als gescheitert.

Ist die Flugbeförderung Bestandteil einer Pauschalreise, kommen Ansprüche des Reisenden sowohl gegen das Luftfahrtunternehmen (Fluggesellschaft) als auch gegen den Reiseveranstalter in Betracht. Der Reiseveranstalter schuldet dem Reisenden vertraglich die Flugbeförderung zum vereinbarten Zeitpunkt. Zwar behalten sich in der Praxis Reiseveranstalter in ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen die Änderung von wesentlichen Reiseleistungen, etwa der Flugzeiten, vor. Ein solcher Vorbehalt greift aber nur dann durch, wenn die Änderung dem Reisekunden zumutbar ist.



Nicht zumutbar ist eine Verlegung der Flugzeiten, wenn sie über den vereinbarten Tag der Anreise oder der Abreise hinaus reicht oder wenn sie zu einem Verlust oder einer wesentlichen Beeinträchtigung der Nachtruhe des Reisekunden führt. In diesen Fällen begründet die Änderung einen Reisemangel. Hat hingegen die Verlegung der Flugzeiten einen erheblichen Umfang, der aber dem Reisekunden (noch) zumutbar ist, beschränken sich dessen Rechte darauf, vom Vertrag stornokostenfrei zurück zu treten oder die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen anderen Reise zu verlangen, wenn der Reiseveranstalter in der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für den Reisenden anzubieten. Eine Verlegung der Flugzeiten in unerheblichem Umfang, also beispielsweise nur um eine Stunde in der Mittagszeit, muss der Reisende dagegen bei entsprechendem Änderungsvorbehalt im Reisevertrag ohne Weiteres hinnehmen. Fehlt ein solcher Vorbehalt und ist eine ganz bestimmte Flugzeit ausdrücklich, und sei es auch nur mündlich, mit dem Reiseveranstalter vereinbart, ist eine einseitige Verlegung durch diesen als Reisemangel anzusehen.