Welche Sanktion droht einem Hundehalter, der den Kot seines Tieres auf dem Bürgersteig liegen lässt?

Nach den Polizeiverordnungen (Satzungen) vieler Gemeinden handelt ordnungswidrig, wer als Tierhalter oder -führer Verunreinigungen öffentlicher Flächen durch Tierkot nicht unverzüglich beseitigt. Nicht selten, so etwa in Leipzig, ist es sogar bereits ordnungswidrig, wenn beim Ausführen des Tieres kein geeignetes Hilfsmittel für Aufnahme und Transport von Tierkot mitgeführt wird. Die Polizeiverordnung der Stadt Leipzig sieht für entsprechende Verstöße eine Geldbuße von 5 bis 1.000 Euro, bei fahrlässigen Zuwiderhandlungen bis 500 Euro vor. Mit diesen Beträgen schöpft die Stadt Leipzig die gesetzlich zulässigen Höchstgrenzen für angedrohte Bußgelder voll aus. Indessen muss ein Tierhalter oder -führer nicht schon beim erstmaligen Verstoß damit rechnen, dass die Gemeindeverwaltung ihn mit dem Höchstmaß der Geldbuße ahndet. Vielmehr wird sie es insoweit im Regelfall mit einer Verwarnung, möglicherweise verbunden mit einem Verwarngeld bis 35 Euro, bewenden lassen.

Muss die Haltung eines Tieres bei der Gemeinde angemeldet werden?

Die meisten Gemeinden erheben durch Satzung auf die Haltung eines Hundes eine Abgabe, die so genannte Hundesteuer. Zum Zwecke der Steuererhebung haben diese Gemeinden auch eine Meldepflicht eingeführt, die der Hundehalter zu erfüllen hat. Darüber hinaus haben manche Gemeinden in Bezug auf bestimmte Gruppen die Tierhaltung unter Erlaubnisvorbehalt gestellt; in der Stadt Leipzig etwa bedarf das Halten von Raubtieren, Gift- und Riesenschlangen sowie Tieren, die durch ihre Körperkräfte, Gifte oder ihr Verhalten Personen gefährden können, einer vom Tierhalter zu beantragenden Erlaubnis. Ferner besteht nach der Bundesartenschutzverordnung eine Meldepflicht in Bezug auf besonders geschützte Tierarten. Denn soweit der Besitz solcher Tiere überhaupt erlaubt ist, müssen deren Halter besondere Voraussetzungen erfüllen. Schließlich ist nach der Viehverkehrsverordnung die Haltung von Rindern, Schweinen, Schafen, Ziegen, Einhufern, Hühnern, Enten, Gänsen, Fasanen, Perlhühnern, Rebhühnern, Tauben, Truthühnern, Wachteln oder Laufvögeln gegenüber der Tierseuchenkasse meldepflichtig. Gleiches gilt in Bezug auf die Bienenhaltung nach der Bienenseuchen-Verordnung.

Hat der Mieter einen Anspruch darauf, in der Wohnung ein Tier halten zu dürfen?

Bildrechte: dpa Abgesehen von Kleintieren wie Wellensittich oder Hamster etc. kann die Haltung von Tieren in der Wohnung durch den Mietvertrag eingeschränkt oder untersagt werden. Ein generelles Verbot der Haltung von Hunden oder Katzen in einem formularmäßigen Mietvertrag ist jedoch wegen unangemessener Benachteiligung des Mieters unwirksam.



Die Unwirksamkeit einer solchen Klausel oder das Fehlen einer vertraglichen Regelung über die Tierhaltung führen jedoch nicht dazu, dass der Mieter Hunde oder Katzen (oder andere Tiere) nach seinem freien Belieben in die Wohnung aufnehmen kann. Vielmehr ist dann eine umfassende Abwägung der im Einzelfall konkret betroffenen Belange und Interessen der Mietvertragsparteien, der anderen Hausbewohner und der Nachbarn vorzunehmen. Dabei kommt es insbesondere auf Art, Größe und Verhalten des Tieres, auf Lage, Zustand und Größe der Wohnung sowie des Hauses, auf Anzahl, Alter und Interessen von Mitbewohnern und Nachbarn, auf die bisherige Handhabung des Vermieters und schließlich auf besondere Bedürfnisse des Mieters an. Hiernach wird die Haltung eines kleinen Hundes oder einer Hauskatze in der Regel als vertragsgemäß anzusehen sein, während der Vermieter der Haltung giftiger Schlangen wohl meist widersprechen darf.

Kann ein Hundehalter wegen Hundegebell vom Nachbarn belangt werden?

Häufiges oder länger andauerndes lautes Hundegebell wird gemeinhin als störend empfunden und kann im Einzelfall sogar zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen. Die Rechtsprechung erkennt daher betroffenen Nachbarn einen Anspruch auf Unterbindung unzulässigen Lärms durch Hundegebell – zumindest während der Nacht- und der Mittagsruhezeiten sowie an Feiertagen – zu. Der Hundebesitzer kann sich auch nicht darauf berufen, dass das Bellen eine natürliche Verhaltensweise von Hunden darstellt, auf die er keinen Einfluss hat. Er ist vielmehr verpflichtet, den Hund während der Ruhezeiten in schallgedämmten Räumen unterzubringen.

Muss man es als Eigentümer eines nicht eingezäunten Grundstücks hinnehmen, wenn darauf ein fremder Hund seine Notdurft verrichtet?

Das "Hausrecht" des Eigentümers gilt auch auf nicht umfriedeten Grundstücken. Er darf daher vor Ort ohne Weiteres einen Hundeführer auffordern, den von ihm beaufsichtigten Hund von dem Grundstück zurückzurufen oder, falls der Hund dort bereits seine Notdurft verrichtet hat, den Tierkot zu entfernen. Um der Wiederholung einer entsprechenden "Grenzüberschreitung" wirksam vorzubeugen, kann der Eigentümer darüber hinaus den Hundeführer (oder auch den Hundehalter) auf Unterlassung unter Androhung eines Ordnungsgeldes oder von Ordnungshaft verklagen.

Was ist ein Hundeführerschein?

Bildrechte: IMAGO Niedersachsen hat unter dem Gesichtspunkt der Gefahrenabwehr im Jahr 2013 als erstes und bisher einziges Bundesland einen verpflichtenden Sachkundenachweis ("Hundeführerschein") für das Halten von Hunden aller Art eingeführt. Die Prüfung hierfür besteht aus einem theoretischen Teil, der vor Aufnahme der Hundehaltung abzulegen ist, und einer praktischen Prüfung während des ersten Jahres der Hundehaltung. In einigen Bundesländern, so in Nordrhein-Westfalen, beschränkt sich die Pflicht zum Sachkundenachweis auf bestimmte Arten und Rassen von Hunden; in anderen Ländern, beispielsweise in Sachsen, hat die Sachkunde nur nachzuweisen, wer einen "gefährlichen Hund" halten will.



In Hamburg wiederum gilt eine allgemeine Anleinpflicht, von der befreit werden kann, wer mit dem Hund eine so genannte Gehorsamsprüfung abgelegt hat. Darüber hinaus gibt es einige Gemeinden, in denen sich für einen Hundehalter die Hundesteuer ermäßigt, wenn er über einen Hundeführerschein verfügt. Im Übrigen ist für Hundehalter lediglich der Nachweis der Sachkunde freiwillig, nicht jedoch das Vorhandensein eines Mindestwissens über die tiergerechte Haltung. Denn § 2 Nr. 3 Tierschutzgesetz bestimmt, dass ein Hundehalter über die für eine angemessene Ernährung, Pflege und verhaltensgerechte Unterbringung des Tieres erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen muss.

Besteht für das Ausführen von Hunden ein genereller Leinenzwang?