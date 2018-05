Bildrechte: IMAGO Grundsätzlich müssen Ehegatten ein Jahr getrennt gelebt haben, bevor der Scheidungsantrag bei Gericht gestellt werden kann. Wer diese Frist nicht einhält, riskiert die (kostenpflichtige) Zurückweisung des Scheidungsantrages. Nur in besonderen Ausnahmefällen, nämlich wenn die Fortsetzung der Ehe für einen der Ehegatten unzumutbar ist aus Gründen, die in der Person des anderen Ehegatten liegen, kann die Ehe vor Ablauf des Trennungsjahres geschieden werden. Die Anforderungen an diese so genannte Härtefallklausel sind streng. Eine unbillige Härte liegt etwa vor, wenn ein Ehegatte mehrfach gewalttätig gegenüber dem anderen geworden ist. Dagegen genügt der Umstand, dass der Ehepartner ein außereheliches Verhältnis hat, für sich genommen nicht.

Das Getrenntleben ist auch innerhalb der bisherigen Ehewohnung möglich. Erforderlich ist aber eine strenge Trennung „von Tisch und Bett". Es müssen also die Wohnbereiche aufgeteilt werden, es dürfen Mahlzeiten in der Regel nicht mehr gemeinsam eingenommen werden und die Ehegatten dürfen einander keine "Dienstleistungen" wie Wäsche waschen, Kochen etc. mehr erbringen.