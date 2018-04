Einem unerlaubten Werbeanruf kann man durchaus auch mit höflichen Worten ein schnelles Ende setzen. Wer hingegen meint, seiner Empörung über das rechtswidrige Verhalten des Anrufers einen Ausdruck verleihen zu müssen, der ist nicht gehindert, dem Anrufer mit unfreundlichen Worten zu begegnen. Verboten sind aber beleidigende Äußerungen. Ebenso wenig sind Verhaltensweisen gestattet, die – wie beispielsweise lautes Trillerpfeifen – geeignet sind, die Gesundheit des Anrufers zu schädigen. Wer künftigen Belästigungen durch den unerlaubten Anrufer effektiv vorbeugen will, der kann diesen und das hinter ihm stehende Unternehmen vor Gericht auf strafbewehrte Unterlassung in Anspruch nehmen oder sich einfach bei der Bundesnetzagentur, Verbraucher- oder Wettbewerbszentrale beschweren.

Bei den allermeisten Vertragsarten bedarf es zum wirksamen Vertragsschluss nicht der Beachtung einer bestimmten Form; entsprechende Verträge können also wahlweise notariell, schriftlich, mündlich, in elektronischer Textform oder eben telefonisch geschlossen werden. Ob dem Vertragsschluss ein erlaubter oder ein unerlaubter Werbeanruf des Unternehmers vorausging, ist für die Wirksamkeit des Vertrages ohne Belang. Bei einem über das Telefon zustande gekommenen Vertrag zwischen einem Unternehmen und einem Verbraucher handelt es sich aber um einen so genannten Fernabsatzvertrag. Deswegen kann die fernmündlich abgegebene Vertragserklärung des Kunden frei widerrufen werden. Die Widerrufsfrist bei einem solchen Fernabsatzvertrag beträgt zwei Wochen und beginnt nicht, bevor der Verbraucher ordnungsgemäß über sein Widerrufsrecht belehrt wurde. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, der auch per E-Mail oder Telefax erklärt werden kann. Unterbleibt eine ordnungsgemäße Belehrung ganz, erlischt das Widerrufsrecht nach zwölf Monaten und 14 Tagen.