Gilt der gesetzliche Versicherungsschutz ununterbrochen vom Betreten bis zum Verlassen des Betriebsgeländes?

Der Versicherungsschutz umfasst nur Tätigkeiten, die mit der Arbeit in einem unmittelbaren Zusammenhang stehen. Nicht versichert sind hingegen Verhaltensweisen, die der privaten Lebensführung zuzurechnen sind. Ausgenommen vom Versicherungsschutz sind dementsprechend z.B. das Mittagessen in der Betriebskantine oder die Verrichtung der Notdurft auf der Mitarbeitertoilette. Hingegen sind die Wege zu und von der Kantine bzw. Toilette versichert.

Geht der Versicherungsschutz verloren, wenn der Beschäftigte in der Mittagspause eine Kantine oder Gaststätte außerhalb des Betriebsgeländes aufsucht oder gar zum Mittagessen nach Hause fährt?

Bildrechte: IMAGO Jeglicher Weg zur Nahrungsaufnahme ist versichert, wenn Zeitaufwand und Wegstrecke in einem angemessenen Verhältnis zur Pausendauer stehen. Dies gilt auch für einen Weg zum Einkauf von Nahrungsmitteln, die anschließend in der Betriebsstätte verspeist werden sollen. Die Zeiten der Nahrungsaufnahme und des Nahrungseinkaufs sind hingegen vom Versicherungsschutz ausgenommen. Gleiches gilt für Wege, die der Erledigung privater Besorgungen dienen, sowie für Spaziergänge.

Liegt ein gesetzlich versicherter Wegeunfall auch dann vor, wenn der Arbeitnehmer nicht den kürzesten Weg zur Arbeit genommen hat?

Wegeunfälle sind Unfälle, die Beschäftigte auf dem Weg zu oder von der Arbeit erleiden. Versichert ist grundsätzlich nur der unmittelbar beruflich veranlasste Weg, bei dem es freilich nicht immer um die kürzeste Strecke handeln muss. So steht es dem Arbeitnehmer frei, mit dem Pkw eine längere Strecke zu fahren, auf der er aber wegen geringeren Verkehrsaufkommens oder besseren Straßenausbaus die Arbeitsstätte schneller erreicht. Auch bestimmte Umwege sind versichert; das sind etwa solche, die der Beschäftigte zurücklegt, weil er sein Kind in einem Kindergarten absetzt, in dem es während seiner Arbeitszeit betreut wird, oder weil er einen anderen Beschäftigten, mit dem er eine Fahrgemeinschaft bildet, von zu Hause abholt. Nicht versichert sind hingegen Wegunterbrechungen für persönliche Zwecke, beispielsweise ein Stopp an der Imbissbude oder beim Supermarkt.

Sind Vereinsmitglieder eigentlich gesetzlich unfallversichert?

Bildrechte: IMAGO Gesetzlich unfallversichert sind ehrenamtlich Tätige, die in Vereinen im Auftrag oder mit Zustimmung von Kommunen oder Religionsgemeinschaften tätig werden, also auch ehrenamtliche Helfer, die nicht selbst Vereinsmitglieder sind. Gleiches gilt für Personen, die für einen Verein unentgeltlich wie Arbeitnehmer tätig werden. Unentgeltlichkeit in diesem Sinne ist noch gegeben, wenn es sich bei der bezogenen Vergütung um steuerfreie Einnahmen im Sinne des § 3 Nr. 26 EStG von höchstens 2.400 Euro im Jahr (sog. Übungsleiterpauschale) handelt. Versichert ist (nur) die Tätigkeit, die unmittelbar mit dem Vereinszweck zusammenhängt. So ist etwa im Sportverein der ehrenamtliche Trainer während des Trainings der Vereinsmannschaft, nicht jedoch der Vereinsvorstand bei der Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben versichert. Für derartige Schadensfälle können gemeinnützige Vereine auf freiwilliger Basis gegen Beitragszahlung einen gesetzlichen Unfallversicherungsschutz für ihre Ehrenamtsträger begründen (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 SGB VII).



Mittlerweile besteht aber in allen Bundesländern ein (subsidiärer) Versicherungsschutz zugunsten ehrenamtlich tätiger und bürgerschaftlich engagierter Personen über die Satzung des jeweiligen gesetzlichen Unfallversicherers und/oder einen Gruppenversicherungsvertrag des jeweiligen Landes mit einem Versicherungsunternehmen. Kein Ehrenamt in diesem Sinne versehen freilich die "einfachen" Mitglieder des Sportvereins bei der Ausübung ihres Sports. Insoweit greift nur eine private Unfallversicherung ein, die freilich auch als Gruppenversicherung vom Verein für seine Mitglieder abgeschlossen werden kann.

Lohnt der Abschluss einer privaten Unfallversicherung?