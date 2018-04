Ein Widerrufsrecht steht nur dem Verbraucher zu, der den Fernabsatzvertrag mit einem Unternehmer abgeschlossen hat, also mit einer Person, die in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit gehandelt hat (§§ 312b, 14 BGB). Beim Verkauf „von privat an privat“ kann sich somit der Käufer nur dann aus freien Stücken vom Vertrag lösen, wenn der Verkäufer damit einverstanden ist. Das gilt unabhängig davon, ob eine neue oder eine gebrauchte Sache erworben wird.

Ist der Verkäufer Unternehmer, so hat der Käufer einen Gewährleistungsanspruch; er kann also Nachbesserung oder, falls diese scheitert, sein Geld zurück verlangen. Eine Ersatzlieferung wird bei gebrauchten Gegenständen in der Regel nicht in Betracht kommen, da nur selten eine genau gleichartige und gleichwertige Sache zur Verfügung stehen wird. Die Gewährleistungsfrist darf durch den gewerblichen Verkäufer nicht auf weniger als ein Jahr verkürzt werden.



Beim Kauf von privat sieht es für den Käufer meist schlecht aus. Das gilt jedenfalls dann, wenn – was üblich und bei Verkauf von privat zulässig ist – die Gewährleistung vertraglich ausgeschlossen wurde. In diesem Fall trägt der Käufer das Mangelrisiko, es sei denn, er kann nachweisen, dass der Verkäufer bereits beim Kauf vom Mangel wusste und diesen arglistig verschwiegen hat. In diesem Falle kann er u.a. Schadenersatz vom Verkäufer verlangen.

Ist der Verkäufer ein Unternehmer, so ist die an ungewöhnlicher Stelle im Vertragstext „versteckte“ negative Beschaffenheitsvereinbarung als so genannte überraschende Klausel unwirksam. Der Käufer hat also das Recht auf Lieferung eines gebrauchsfähigen, gleichartigen Handys oder die Rückzahlung des Kaufpreises.



Ist der Verkäufer allerdings kein Unternehmer, findet das Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen keine Anwendung. Dann ist es eine Frage des Einzelfalls, ob die konkrete Gestaltung des Angebots als arglistiges Verschweigen des Mangels gedeutet werden kann. Nur in diesem Falle stehen dem Käufer Gewährleistungsrechte zu.

Eltern können der Gefahr eines unüberlegten Vertragsabschlusses durch ihre Kinder – sei es über das Internet, sei es im Ladenlokal – relativ gelassen entgegensehen. Kinder unter sieben Jahren sind geschäftsunfähig, ihre Vertragserklärungen daher unwirksam (§§ 104 Nr. 1, 105 Abs. 1 BGB). Minderjährige ab dem vollendeten siebenten Lebensjahr sind in der Geschäftsfähigkeit beschränkt (§ 106 BGB). Sie können wirksam eine Vertragserklärung nur mit Einwilligung ihres gesetzlichen Vertreters - das sind in der Regel die sorgeberechtigten Eltern – abgeben (§ 107 BGB). Hat ein Minderjähriger einen Vertrag ohne die erforderliche Einwilligung geschlossen, so wird dieser wirksam, wenn die Eltern ihre Zustimmung nachträglich erklären (§ 108 BGB). Mit der Verweigerung der Genehmigung, die etwa durch Rücksendung der vom eigenen Kind im Internet bestellten Ware oder Bitte um deren Abholung unter Hinweis auf die Minderjährigkeit des Bestellers erklärt werden kann, wird der Vertrag endgültig unwirksam. Weitere Kosten entstehen Eltern und Kind dabei nicht.



Einer Zustimmung der Eltern bedarf es zwar dann nicht, wenn der Minderjährige die vertragsgemäße Leistung mit Mitteln erbringt, die ihm von seinen Eltern oder mit deren Zustimmung von einem Dritten zu diesem Zweck oder zu freier Verfügung überlassen worden sind (§ 110 BGB). Der so genannte Taschengeldparagraph kommt allerdings bei Internet-Käufen in der Regel nicht zum Tragen, da die Rechnung erst im Nachgang bezahlt wird. Da der zunächst schwebend unwirksame Vertrag erst durch die Bewirkung der Gegenleistung wirksam wird, haben es die Eltern hier ggf. noch in der Hand, durch Verweigerung der Einwilligung das Geschäft zu verhindern.

Bei dem Erwerb einer Sache über eBay handelt es sich rechtlich gesehen nicht um eine Versteigerung, sondern um einen gewöhnlichen Kaufvertrag, der durch ein Angebot des Verkäufers an den Meistbietenden und dessen Annahme innerhalb der angegebenen Frist zustande kommt. Hat der Verkäufer das Vertragsangebot in Ausübung einer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit abgegeben, so kann die Vertragserklärung durch den Verbraucher innerhalb der 14tägigen Widerrufsfrist ohne Angabe von Gründen widerrufen werden. Beim Kauf von „privat“ besteht nur dann eine Möglichkeit, das Geschäft rückgängig zu machen, wenn der Irrtum des Käufers über die Größe auf entsprechende fehlerhafte Angaben des Verkäufers im Angebot zurückzuführen ist.

Hier ist Vorsicht geboten. Zum einen entstehen zusätzliche Gebühren, zum anderen besteht ein Risiko, weil der Kunde bei Zahlung den noch verpackten Gegenstand entgegennimmt. Stellt sich später ein Mangel heraus, ist der Postbote schon weg und der Kunde läuft seinem Geld hinterher. Zudem besteht – anders als bei Vorabüberweisung - keine Möglichkeit, den Verkäufer über seine Bankverbindung zu identifizieren.

Strafbar wegen Verletzung des Markenschutzes oder Hehlerei macht sich nur derjenige Erwerber eines Fakes bzw. von Hehlerware, der zumindest billigend in Kauf nimmt, dass die Ware nicht mit Zustimmung des Markeninhabers in den geschäftlichen Verkehr gebracht wurde oder aus einem Vermögensdelikt herrührt. Für einen solchen bedingten Vorsatz des Käufers kann ein Kaufpreis, der offensichtlich unter dem Marktpreis liegt, ein Indiz sein. Für sich genommen dürfte dieses Indiz für eine Verurteilung aber nicht ausreichen. Vielmehr müssen weitere Beweisanzeichen hinzutreten. Dies könnte beispielsweise der Umstand sein, dass der Käufer die Ware im so genannten Darknet erworben hat. Denn in einem solchen Fall musste er annehmen, dass es dem Verkäufer gerade darum ging, seine Identität und sein Warenangebot vor der Öffentlichkeit zu verbergen. Auch der redliche Erwerber einer unechten oder gestohlenen Markenuhr muss diese Ware aber im Entdeckungsfall dem Markeninhaber bzw. Eigentümer unentgeltlich herausgeben und kann sich dann wegen der von ihm vergeblich aufgewendeten Kaufpreiszahlung lediglich an den Verkäufer halten. Ist dieser für ihn nicht mehr greifbar, hat sich das „Super-Schnäppchen“ zum ungedeckten Schaden entwickelt.

Man sollte online nur bei einer Firma kaufen, die ihren Namen, den Sitz, die postalische Anschrift sowie eine E-Mail-Adresse angibt. Darüber hinaus muss der Verantwortliche der Firma benannt sein. Fehlt es an einer dieser Angaben oder ist nur eine Postfachadresse benannt, so sollte von einem Kauf Abstand genommen werden.